Betrunkene Männer verletzen drei Polizisten in Bremen

Die Polizei musste am Mittwochabend zwei Männer in Bremen festnehmen, nachdem diese sich bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung massiv zur Wehr setzten.

Symbolfoto: Bundespolizei

Bremen. Eine Ruhestörung in der Östlichen Bremer Vorstadt ist am Mittwochabend derart eskaliert, dass zwei betrunkene 51 und 60 Jahre alte Männer Polizisten massiv attackierten. Sie mussten in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 22.40 Uhr wurden Einsatzkräfte laut einer Mitteilung der Polizei wegen einer Ruhestörung in die Straße "Getekamp" gerufen. Als sie an der Wohnung des 60-Jährigen klingelten, riss dieser die Tür auf und ging direkt auf die Polizisten l