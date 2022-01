Auto erfasst Radfahrer in Bremen - 62-Jähriger schwer verletzt

In Bremen hat am Montag ein Auto einen Fahrradfahrer erfasst und schwer verletzt.

NWM-TV/Christian Butt

Bremen. Ein 34 Jahre alter Autofahrer hat am Montag einen 62-jährigen Fahrradfahrer in Bremen erfasst. Der Radler musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der 34-Jährige am Montag gegen 11.30 Uhr die Richard-Boljahn-Allee in Fahrtrichtung Oberneuland, als zeitgleich auf Höhe der Carl-Severing-Straße der 62-Jährige die dortige Fußgängerfurt mit sei