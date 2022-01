Die Bremer Polizei sucht mit zwei Fotos aus Überwachungskameras nach einem Räuber.

Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Utbremen im Dezember fahndet die Polizei nun mit Fotos nach dem Räuber. Vermutlich derselbe Täter überfiel am Donnerstag mit einem Messer einen Discounter in Walle.

Am 22. Dezember hatte ein Unbekannter eine Tankstelle an der Hans-Böckler-Straße in Utbremen ausgeraubt und dabei zwei Angestellte mit einem Messer bedroht. Überwachungskameras zeichneten den Räuber bei der Tat auf.Frauen mit Mess