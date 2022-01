Zwei Einbrecher verschafften sich in Bremen Zugang zu einem Wohnhaus.

Frank Rumpenhorst/dpa

Bremen. Eine Familie aus Bremen hat am Sonntagmorgen Einbrecher in ihrem Haus auf frischer Tat ertappt. Als diese flüchten wollten, nahm die Familie mit dem Auto die Verfolgung auf.

Eine Bremer Familie erwischte Angaben der Polizei zufolge am frühen Sonntagmorgen in Burglesum Einbrecher in ihrem Haus. Als die Diebe flüchteten, nahmen Vater und Tochter die Verfolgung auf. Die alarmierte Polizei konnt