Leichenfund an der Bremer Schlachte: Identität des Opfers geklärt

Unter der Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen ist am Sonntagmorgen ein toter Mann gefunden worden.

Nonstopnews

Bremen. Nach dem Fund einer Leiche am Sonntagmorgen unter der Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen ist die Identität des Opfers nun geklärt.

Passanten hatten am Sonntagmorgen an der Wilhelm-Kaisen-Brücke eine leblose Person entdeckt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Wie ein Sprecher der Polizei Bremen auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, handelt es sich be