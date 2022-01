Polizei und Feuerwehr: Ruhige Silvesternacht in Bremen

Am Bremer Hauptbahnhof erfolgten in der Silvesternacht durch die Polizei 31 Ansprachen nach Regelverstößen.

Symbolfoto: imago images/Fabian Geier

Bremen. In der Silvesternacht mussten Feuerwehr und Rettungsdienst in Bremen nur zu wenigen Einsätzen ausrücken. Am Hauptbahnhof hat die Polizei einen Polenböller sichergestellt.

Polizei und Feuerwehr hatten in Bremen in der Silvesternacht verhältnismäßig wenig zu tun. Zum Jahreswechsel 2021/22 hat die Bundespolizeiinspektion Bremen Bahnhöfe und Züge überwacht. Schwerpunkt war der Bremer Hauptbahnhof. Im Fokus stand