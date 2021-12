18-Jähriger schießt sich in Bremen selber in die Hand

Mit einer Schreckschusspistole hat sich ein 18-Jähriger in Bremen selbst in die Hand geschossen.

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Bremen. Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Bremen selbst in die Hand geschossen. Er sagte, es sei beim Ausprobieren einer Schreckschusswaffe passiert.

Wie die Polizei mitteilt, rief der 18-Jährige gegen 1.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr. Er gab an, sich in seiner Wohnung an der Hemmstraße in die Hand geschossen zu haben. Als alarmierte Polizeikräfte an seinem Haus eintrafen, trat der Juge