Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bremen. Ein unbekannter Mann hat mehr als 15 Goldketten im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Juweliergeschäft in Bremen gestohlen.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe das Schmuckgeschäft am Mittwochnachmittag betreten und sich mehrere goldene Halsketten und Colliers aus der Auslage zeigen lassen. In einem unbemerkten Moment habe er plötzlich ein Ta