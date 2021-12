Mann mit Messer wollte sich in Bremen von Polizei erschießen lassen

Ein 21-jähriger Mann wollte sich in Bremen von Polizisten erschießen lassen, nachdem er seine Freundin attackiert hatte.

Symbolfoto: Friso Gentsch / dpa

Bremen. Ein 21 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Mittwoch Polizisten in Bremen-Gröpelingen mit einem Messer bedroht. Zuvor hatte er seine Freundin attackiert. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest.

Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, wurden die Einsatzkräfte am frühen Mittwoch um 3.10 Uhr an die Gröpelinger Heerstraße, Ecke Schwarzer Weg, gerufen. Eine 20 Jahre alte Frau hatte sich auf die Straße geflüchtet, weil ihr 21-jäh