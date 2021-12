Ein Feuer hat am Montagabend große Teile eines Wohnhauses in Bremen zerstört.

Christian Butt / NWM-TV

Bremen. Ein Feuer hat am Montagabend weite Teile eines großen Wohnhauses an der Straße "Am Lehesterdeich" in Bremen zerstört. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Feuerwehr mitteilt, setzten die Bewohner des Hauses um 19.16 Uhr selbst den Notruf ab. Aufgrund der bestätigten Feuermeldung alarmierte der Einsatzsachbearbeiter ein Großaufgebot: zunächst Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 u