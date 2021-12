Dieb prügelt in Bremer Hauptbahnhof auf Ladendetektiv ein

Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Bremen. Ein 22 Jahre alter Mann hat am Sonntag im Bremer Hauptbahnhof auf einen Ladendetektiv eingeschlagen und ihm dabei erhebliche Gesichtsverletzungen zugefügt.

In einer Bahnhofsdrogerie soll der 22-Jährige am Sonntagmorgen laut Mitteilung der Bundespolizei eine Cola-Whisky-Dose gestohlen haben. Der 56-jährige Ladendetektiv stoppte ihn am Ausgang. Beim Versuch zu fliehen, soll ihn der junge Mann ge