Die Bremer Feuerwehr war am Samstag in Hemelingen gefordert.

Sybolfoto: Carsten Rehder/dpa

Bremen. In Bremen haben am 1. Weihnachtsfeiertag erneut mehrere Autos gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Die Bremer Polizei beschäftigt sich aktuell mit dem Fall dreier brennender Autos am 1. Weihnachtstag. Nach Angaben der Beamten waren in Hemelingen an der Diedrich-Wilkens-Straße um 20.25 Uhr Flammen gemeldet worden, dort brannten ein VW Up,