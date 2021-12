Als die Bremer Polizei ein Auto stoppen wollte, entwickelte sich eine filmreife Flucht.

(Symbolbild) Sebastian Willnow/dpa

Bremen. Zwei Männer, die im Verdacht stehen, einen 18-Jährigen überfallen zu haben, flüchteten anschließend filmreif vor der Bremer Polizei – und wurden doch gefasst.

Ein 18 Jahre alter Bremer war am vergangenen Samstag zu Fuß in der Neustadt unterwegs, als er nach Polizeiangaben um 19.40 Uhr von einem 21-Jährigen ausgeraubt wurde. Demnach sei das Opfer an der Erlenstraße von einem Unbekannten zur Heraus