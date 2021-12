Mann aus Bremen bei Unfall in Berne schwer verletzt

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Bremen ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Berne schwer verletzt worden.

NWM-TV

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Bremen gegen 6.30 Uhr die Industriestraße und bog im weiteren Verlauf auf die Motzener Straße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Lastwage