In mehreren Fällen waren Trickdiebe in Bremen erfolgreich. Die Polizei warnt und sucht Zeugen.

dpa/Ralf Hirschberger

Bremen. Trickdiebe treiben aktuell in Bremen ihr Unwesen. In einigen Fällen gaben sich die Diebe als Handwerker aus oder baten um Zutritt zur Wohnung, um ein Baby zu versorgen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend klingelte ein Trickdieb laut Mitteilung an der Wohnungstür einer 87-jährigen Seniorin aus der Agnes-Heineken-Straße in Kattenturm. Er gab sich als Mitarbeiter einer Hörgerätefirma aus und verschaffte sich so Zutritt zur