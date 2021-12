Unbekannte überfluten Großbaustelle in Bremen-Oberneuland

Unbekannte haben in Bremen einen Rohbau geflutet und hohen Schaden angerichtet.

Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen. Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Wasserpumpen in einem Rohbau in Oberneuland manipuliert und damit hohen Schaden angerichtet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Eindringlinge demontieren laut einer Mitteilung der Polizei die Pumpen der Großbaustelle an der Louis-Leitz-Straße, so dass kein Wasser mehr abfließen konnte. Zudem deaktivierten die Täter den Stromkreislauf. Durch diese Aktionen stieg