Mehrere heftige Attacken gegen Polizisten in Bremen

In Bremen sind am Wochenende mehrere Polizisten attackiert worden.

Symbolfoto: imago images / Deutzmann

Bremen. Am Wochenende ist es unter anderem in der Bremer Innenstadt und im Stadtteil Woltmershausen zu mehreren Angriffen auf Polizisten und zum Teil massive Widerstandshandlungen bei Festnahmen gekommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, randalierte ein erheblich betrunkener 23-Jähriger am frühen Sonntag gegen 5.50 Uhr am Bahnhof. Er trat unter anderem gegen Werbeschilder. Als die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis erteilten, kam er de