Ermittler nehmen Drogenhändler in Bremen und Niedersachsen hoch

Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft sind am Dienstag gegen den organisierten Drogenhandel in Bremen und Niedersachsen vorgegangen.

Symbolfoto: Julian Stratenschulte / dpa

Bremen. Ermittler der Polizei haben am Dienstag 17 Wohn- und Geschäftsadressen in Bremen und Niedersachsen durchsucht. Anlass waren Ermittlungen gegen die organisierte Drogenkriminalität.

Laut einer Mitteilung der Polizei wurden am Dienstag zwischen 6 und 12 Uhr insgesamt 15 Adressen in Bremen und zwei in Niedersachsen im Raum Hannover durchsucht. Grund war der Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Drogen. Die Einsatzkräft