Polizei und Ordnungsamt ahnden zahlreiche Corona-Verstöße in Bremen

Polizei und Ordnungsamt haben am Freitag und Samstag in Bremen die Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Weihnachtsmarkt und in der Gastronomie kontrolliert.

Symbolfoto: imago images/xcitepress

Bremen. Vor dem Hintergrund der rasant steigenden Corona-Fallzahlen haben die Polizei und das Ordnungsamt in Bremen am Freitag und Samstagabend die Einhaltung der Regeln in Gaststätten und auf dem Weihnachtsmarkt kontrolliert.

Seit vergangener Woche gilt in Bremen in Restaurants, Bars und Clubs die 2G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Die gemeinsamen Teams von Ordnungsdienst und Polizei kontrollierten auf dem Weihnachtsmarkt, dem Schlachtezauber