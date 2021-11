Polizei sucht Zeugen nach drei Trickdiebstählen in Bremen

In Bremen sind drei Senioren am Montag auf Trickbetrüger hereingefallen.

Rene Ruprecht / dpa

Bremen. In Bremen waren am Montag erneut Trickdiebe unterwegs. In drei Fällen wurden Senioren beklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelte zunächst gegen 13.30 Uhr ein Mann bei einer 84-Jährigen an der Sedanstraße. Als die Seniorin öffnete sagte er, er sei ein Nachbar und habe seine Schlüssel beim Schmücken seines Balkons mit We