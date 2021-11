Streik in Bremen: Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen am Mittwoch

In Bremen wird am Mittwoch gestreikt. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Symbolfoto: Martin Schutt / dpa

Bremen. Die Bremer Polizei rechnet am Mittwochvormittag mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Etwa 1500 Personen werden sich bei einem Sternmarsch in die Altstadt begeben.

Die Gewerkschaften rufen laut einer Mitteilung der Polizei an diesem Mittwoch den Öffentlichen Dienst in Bremen zum Streik auf. Ab etwa 10.30 Uhr werden demnach mehrere Aufzüge für Verkehrsbehinderungen sorgen.Die Demonstrationsteilnehmer t