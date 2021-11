Seniorin in Bremen ausgeraubt und mit Pfefferspray angesprüht

Eine Taschenräuberin hat in Bremen einer 71 Jahre alten Frau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Bremen. Ein unbekanntes Täter-Duo hat am Mittwochabend eine 71-jährige Seniorin im Bremer Stadtteil Oberneuland ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieg die 71-Jährige am Mittwoch gegen 20.50 Uhr an der Mühlenfeldstraße aus einem Bus aus. Dort fielen ihr bereits ein Mann und seine Begleiterin auf. Als die Rentnerin weiter durch den dortigen Par