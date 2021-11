13-Jährige brechen nachts mit Beil in Huchtinger Shisha-Laden ein

Zwei 13-jährige Jungen sind in der Nacht auf Montag in einen Shisha-Shop in Bremen-Huchting eingebrochen.

Symbolfoto: imago images/ZUMA Wire

Huchting. Zwei 13-jährige Jungen sind in der Nacht zu Montag mit einem Beil in einen Shisha-Laden in Kirchhuchting eingebrochen. Sie klauten Tabak, wurden jedoch von der Polizei gestoppt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hörte ein nächtlicher Spaziergänger an der Kirchhuchtinger Landstraße, Ecke Rotterdamer Straße, gegen 1 Uhr einen lauten Knall und beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die mit ihren Fahrrädern