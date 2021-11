Die Bundespolizei hat zwei jugendliche Antanzdiebe am Bremer Hauptbahnhof festgenommen.

Symbolfoto: Bundespolizei

Bremen. Zwei Trickdiebe haben in der Nacht auf Sonntag einen 25-jährigen Mann in Bremen mit der Antanzmasche bestohlen. Die Polizei konnte die Täter kurze Zeit später verhaften.

Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, wurden Einsatzkräfte am frühen Sonntag gegen 1.05 Uhr zur Wache am Bahnhof gerufen. Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer hatten sich dort gemeldet, weil sie kurz zuvor von zwei Jugendlichen am Loriotp