Straßenbahn-Unfall in Bremen: Autofahrer schwer verletzt

Nach dem Unfall auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen brachte ein Rettungswagen Fahrer und Beifahrerin in ein Krankenhaus.

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Bremen. Weil ein Autofahrer auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen nach links abgebogen ist, hat es am Freitag gekracht. Durch die Kollision mit einer Straßenbahn erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen.

Gekracht hat es am Freitagnachmittag in der Bremer Neustadt, als ein Auto mit einer Straßenbahn kollidierte. Wie die Polizei mitteilt, war ein 77-Jähriger in seinem Auto gemeinsam mit seiner Ehefrau gegen 17.25 Uhr auf der Bürgermeister-Smi