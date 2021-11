Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Neustadt.

Friso Gentsch/dpa

Bremen. Zwei Männer haben eine Tankstelle in der Bremer Neustadt überfallen. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Räubern.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Sonntag eine Tankstelle in der Bremer Neustadt überfallen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatten die beiden Männer gegen 18.20 Uhr den Verkaufsraum an der Neuenlander Straße betreten