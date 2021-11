Brand in Seniorenheim: Bremer Feuerwehr evakuiert Bewohner

In einem Patientenzimmer eines Bremer Altenheims ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. (Symbolfoto)

David Ebener

Bremen. Ein brennendes Bett ist der Feuerwehr am Samstag gegen 9.30 Uhr aus einem Pflegeheim in Bremen-Grohn gemeldet wurden. Der Rettungsdienst half 33 Bewohnern und Mitarbeitern.

Nach Angaben der Bremer Feuerwehr war der Brand in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss des Altenheims an der Lesumstraße ausgebrochen. Als Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, seien in den angrenzenden Zimmern noch Menschen gew