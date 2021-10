Betrunkener kracht in Bremen mit Auto gegen Baum und flüchtet

Der Unfallverursacher war betrunken und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Nonstopnews

Bremen. Die Beamten konnten den Flüchtigen in der Nähe des Unfallortes stellen. Gegen ihn laufen nun drei Anzeigen.

Ein betrunkener 38-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Bremen-Hemelingen mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und hat trotz seiner Verletzungen die Flucht ergriffen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Anwohner an de