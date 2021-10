Mit Schlagstock und Kopfnuss: Drei Männer in Huchting überfallen

Drei junge Männer sind am Samstag in Bremen-Huchting überfallen worden. (Symbolfoto)

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Bremen. Unbekannte haben am Samstagabend versucht, drei 20-Jährigen und zwei 21-Jährige in Kirchhuchting auszurauben. Dabei wurde auch ein Schlagstock eingesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei waren die die jungen Männer gegen 23.30 Uhr zu Fuß auf einem Stichweg in Richtung Willakedamm unterwegs. An einem dortigen Stromkasten standen fünf Personen. Einer aus der Gruppe sprach das Trio an und forderte von ihnen Bargel