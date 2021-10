In Walle hat es gebrannt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Am späten Samstagabend hat ein Feuer eine Wohnung in einem Reihenmittelhaus an der Wiedstraße in Bremen-Walle zerstört. Bei dem Brand verletzte sich ein Bewohner schwer.

Ab 22.40 Uhr erreichten die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle mehrere Notrufe zu einem Brand in Walle. Die Mitarbeitenden in der Leitstelle alarmierten zunächst die Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustad