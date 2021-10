Maskenverweigerer schlägt Tankwart in Bremen nieder

Nach einem Streit wegen einer nicht getragenen Maske schlug ein Kunde am Mittwochvormittag in Bremen auf einen Tankwart ein.

Melanie Hohmann

Bremen. Ein Tankwart und ein Autofahrer sind am Mittwochvormittag in Bremen aufgrund einer nicht getragenen Maske in einen Streit geraten. Dieser eskalierte und der Kunde schlug und trat auf den Verkäufer ein.

Der 21-Jährige betrat den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Stapelfeldstraße ohne Maske und wollte seine Benzinrechnung bezahlen, wie die Polizei mitteilte. Der 67 Jahre alte Tankwart machte ihn daraufhin auf die Tragepflicht aufmerksam.