Am Bremer Bahnhof gefundener Hund gehört Schaustellerin

Bundespolizisten haben am Mittwochabend in Bremen einen unbeaufsichtigten Yorkshire-Terrier gefunden und in eine Tierklinik gebracht. Am nächsten Morgen meldete sich die Halterin.

Bundespolizei

Bremen. Bundespolizisten haben am Mittwochabend in Bremen einen herrenlosen Yorkshire-Terrier aufgenommen. Nach einem Einbruch in den Wohnwagen einer Schaustellerin auf dem Bremer Freimarkt war dieser weggelaufen.

Laut Polizeibericht hatte eine 19-jährige Passantin am Mittwochabend bei stürmischem Regenwetter auf dem Bremer Bahnhofsplatz am Überseemuseum einen herrenlosen Yorkshire-Terrier entdeckt. Wie sich herausstellte, gehört der Hund e