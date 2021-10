Einbrecher gibt sich in Bremen als Zeuge aus

Ein 19-Jähriger gab sich in Bremen nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte als vermeintlicher Zeuge aus.

Jörn Martens

Bremen. Ein 19 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Montag in eine Kindertagesstätte in Bremen Walle eingedrungen. Der Polizei versuchte er weiszumachen, er sei ein wichtiger Zeuge und hätte die Einbrecher flüchten sehen.

Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 2 Uhr zu einem Einbruch an der Straße Lange Reihe gerufen. Am Tatort empfingen sie der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie der 19-jährige Einbrecher, wie die Polizei Bremen mitteilte. Der Heran