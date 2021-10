Brand in Tischlereibetrieb in Bremen

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen wurden am Montagmorgen zu einer brennenden Tischlerei in Bremen Hastedt gerufen.

Patrick Niemeier

Bremen. Ein Brand in einem Tischlereibetrieb hat an der Straße Am Rosenberg in Bremen am Montagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.

Aufgrund von Notrufmeldungen zu einem Brand in einem Tischlereibetrieb an der Straße Am Rosenberg in Bremen Hastedt rückten laut einem Bericht der Feuerwehr Bremen am Montagmorgen gegen 5 Uhr zirka 70 Kräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwillige