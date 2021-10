Ein falscher Polizeibeamter hat sich am Sonntagabend in Bremen Zugang zu der Wohnung eines Senioren verschafft.

Patrick Pleul/dpa

Bremen. Ein unbekannter Mann hat sich in Bremen als Polizist ausgegeben und sich so Zugang zur Wohnung eines Senioren verschafft. Als der Fremde beim Diebstahl entdeckt wurde, kam es zu einer Auseinandersetzung.

Der Betrüger gab sich als Polizist aus und gelangte so am Sonntagabend an der Straße Hermannsburg in die Wohnung des 87-Jährigen, wie die Polizei Bremen mitteilte. Als der falsche Beamte anfing die Schränke zu durchsuchen, wurde der Senior