Eine Schlägerei, an der auch Clanmitglieder beteiligt sein sollen, hat die Bremer Polizei beschäftigt.

Patrick Seeger/dpa

Bremen. In Bremen hat es eine Schlägerei mit mehreren Mitgliedern einer Großfamilie gegeben. Die Polizei nahm im Anschluss sieben Personen fest.

Im Anschluss an eine Schlägerei in Bremen sind sieben Personen vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei war es in der Nacht zu Freitag gegen 0.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung an der Agnes-Heineken-Straße in Kattenturm geko