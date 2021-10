Seniorin stürzt in Bremen mit Pedelec und wird schwer verletzt

Rettungskräfte kümmerten sich um eine gestürzte Frau, die zeitweise sogar in Lebensgefahr schwebte.

Fabian Strauch/dpa

Bremen. Bei einem Unfall in Bremen ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Seniorin war mit ihrem Elektrofahrrad gestürzt und schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.

Sturz mit Folgen: Eine Bremerin ist nach Polizeiangaben in Horn-Lehe mit ihrem Pedelec so heftig verunglückt, dass sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Demnach schwebte die 80-Jährige sogar kurzzeitig in Lebensgefahr.Passanten leisten E