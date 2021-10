Sie ist die kreative Kraft hinter dem Festival „Realtime 2021“ in Bremen: die preisgekrönte Konzertpianistin und künstlerische Leiterin Claudia Janet Birkholz.

Andreas Caspari

Bremen. Das Festival „Realtime 2021" will am 22. und 23. Oktober sowie am 6. und 7. November das Publikum mit einem vielfältigen Programm begeistern. Eine festliche Gala im Metropol-Theater bildet den Höhepunkt.

Konzerte, Performances, Licht- und Klanginszenierungen, Vorträge und Workshops – mit einem vielfältigen Programm will „Realtime 2021“, das erste internationale Festival für Neue Musik Bremen, an zwei Wochenenden im Oktober und November sein