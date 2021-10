Die Bremer Polizei sucht nach den Männern, die eine Tankstelle überfallen haben.

Carsten Rehder/dpa

Bremen. Drei bislang unbekannte Täter haben in Bremen eine Tankstelle überfallen. Einer der Männer kehrte nach der Flucht kurioserweise noch einmal zurück.

Drei Männer haben in Bremen eine Tankstelle überfallen und befinden sich seither auf der Flucht. Laut Polizei verübte das bislang unbekannte Trio am Mittwoch gegen 22.50 Uhr in Kattenturm die Tat, als es den Verkaufsraum der Tankstelle am A