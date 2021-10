Bremerin in Walle von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine ältere Damen hat sich bei einem Unfall mit dem Fahrrad schwer am Kopf verletzt.

Patrick Seeger/dpa

Bremen. Bei einem Unfall in Bremen hat sich eine Radfahrerin lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die Frau war in Walle von einem Auto erfasst worden.

Ein Radfahrerin aus Bremen ist bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 79-Jährige am Mittwochabend in Walle unterwegs, als sie vom Auto eines 33-Jährigen erfasst wurde. So soll der Mann die Senior