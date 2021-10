Antonov-Frachtflugzeug bringt Weltraumtechnik von Bremen in die USA

Das Frachtflugzeug vom Typ Antonov 124-100 wird vorbereitet für das Verladen des zweiten von Airbus gebauten europäische Servicemoduls (ESM) für das Orion-Raumschiff der Nasa.

Sina Schuldt / dpa

Bremen. Nach rund vierjähriger Bauzeit ist das zweite von Airbus gebaute Europäische Servicemodul (ESM) für das Orion-Raumschiff der Nasa fertig für den Transport von Bremen in den US-Bundesstaat Florida.

Das 13 Tonnen schwere zylinderförmige Hightech-Modul wurde in der Nacht zu Mittwoch in ein Antonov-Großraumflugzeug verladen, das die Fracht von Bremen zum Kennedy Space Center der Nasa in Florida bringen soll. Der Abflug war gegen 9 Uhr ge