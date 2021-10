Feuer wütet in Bremer Einfamilienhaus

Am frühen Mittwochmorgen musste die Feuerwehr in Bremen zu einem Brand ausrücken.

dpa

Bremen. Der Mittwochmorgen hat für die Feuerwehr in Bremen mit einem Einsatz in Hulsberg begonnen. In einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen.

Lange Zeit war die Lage unklar: Befanden sich nun Menschen im Gebäude oder nicht? Dieser Frage mussten am Mittwochmorgen die etwa 25 Einsatzkräfte von Rettungsdient und Feuerwehr nachgehen, nachdem sie in Bremen zu einem Brand beordert wurd