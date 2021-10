Riesiges Antonov-Frachtflugzeug landet in Bremen

Mit einem Antonov-Frachtflugzeug wird ein Raumschiffmodul aus Bremen in die USA gebracht. (Symbolfoto)

imago-images / TASS

Bremen. Am Dienstag ist in Bremen ein Frachtflugzeug vom Typ Antonov 124-100 gelandet. Das riesige Flugzeug bringt ein Raumschiff-Modul in die USA.

Das zweite von Airbus gebaute europäische Servicemodul (ESM) für das Orion-Raumschiff der Nasa ist startklar zum Transport vom Airbus-Standort Bremen zum Kennedy Space Center der Nasa in Florida (USA). Das vier Meter hohe und vier Meter bre