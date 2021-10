Nächtlicher Einsatz für die Polizei am Bremer Hauptbahnhof (Symbolbild).

Carsten Rehder/dpa

Bremen. Die Bremer Polizei hat einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der zuvor am Hauptbahnhof auf dem Bürgersteig gefahren war. Der Grund stellte sich schnell heraus.

Am Bremer Hauptbahnhof ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann in seinem Auto gestoppt worden, nachdem er zuvor über den Bürgersteig gefahren ist. Nach Angaben der Polizei war der 30-Jährige gegen 0.25 Uhr in seinem BMW unterwegs, als er vom T