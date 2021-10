Die Polizei in Bremen musste am Sonntag zu einer Auseinandersetzung in einem Fast-Food-Lokal ausrücken.

Hendrik Schmidt/dpa

Bremen. Bei einer Schlägerei in Bremen ist ein 41-jähriger Mann nach Tritten gegen den Kopf schwer verletzt worden. Der Täter wurde kurz darauf festgenommen.

In der Bahnhofsvorstadt sind am Sonntagabend zwei Männer in einem Fast-Food-Lokal aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Streit zwischen einem 41-Jährigem und seinem 18-jährigen Widersacher gegen 22.05 Uhr in einem