Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen Antanz-Dieb an der Bremer Diskomeile festgenommen.

Symbolfoto: imago images/Fotostand

Bremen. Ein junger Trickdieb hat in der Nacht zu Samstag einen 24-Jährigen auf der Diskomeile in Bremen bestohlen. Die Polizei konnte ihn später festnehmen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, winkte ein Zeuge am Samstag gegen 3.35 Uhr an der Straße "Auf der Brake" eine Streifenwagenbesatzung heran und gab an, soeben einen Antanztrick bei einem 24-Jährigen beobachtet zu haben. Die Einsatzkräf