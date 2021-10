Rollerfahrer nach Unfall in Bremen schwer verletzt

Der Fahrer eines Motorrollers verletzte sich nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Findorff schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jörn Martens

Bremen. Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Findorff schwer verletzt. Zwischenzeitlich schwebte der 81-Jährige in Lebensgefahr.

Der 81 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die Hemmstraße in Richtung Hochschulring. Vor ihm wartete eine 37-jährige Autofahrerin, um nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Als sie losfuhr, hatte der 81-J