Mann überfällt Gaststätte in der Bremer Neustadt

Nach dem Überfall in der Bremer Neustadt sind Zeugenhinweise gefragt.

Lino Mirgeler/dpa

Bremen. In der Bremer Neustadt hat ein unbekannter Räuber am Sonntagmorgen die Mitarbeiterin einer Gaststätte mit einem Messer bedroht. Er erbeutete Bargeld.

Laut Polizeibericht drang der Mann gegen 6 Uhr durch die Hintertür der Kneipe an der Langemarckstraße in das Gebäude ein und überraschte die 44-jährige Angestellte in der Küche. Er bedrohte die Frau mit einem Messer, schnappte sich das Geld