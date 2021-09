83-Jähriger überfährt versehentlich eigene Ehefrau in Bremen

Eine 81-jährige Bremerin hat sich bei einem Unfall vor der eigenen Garage so schwer verletzt, dass sie wenig später starb.

Lukas Schulze/dpa

Bremen. Ein 83-jähriger Autofahrer hat in Bremen versehentlich seine eigene Ehefrau überfahren. Die 81-Jährige verstarb wenig später in einer Klinik.

In Bremen-Blumenthal hat ein 83-jähriger Autofahrer seine eigene Ehefrau überfahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Senior am Montagvormittag im Ortsteil Rekum gerade dabei, seinen Wagen rückwärts aus der Garage zu steuern,