Leergut-Lastwagen stürzt auf A281 in Bremen um

Ein mit Leergut beladener Lastwagen ist am Freitag auf der A281 in Bremen umgekippt.

Christian Butt / NWM-TV

Bremen. Ein Lastwagen ist am Freitagvormittag auf der A281 in Bremen in der Abfahrt Seehausen umgestürzt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr im Bereich der Auffahrt Seehausen. Der Leergut beladene Lastwagen war im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Der Fahrer wurde nach Angaben de